РИАМО - 1 фев. Нужно продумать реабилитационные программы для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Нужно смотреть вперед, чтобы понять, достаточно ли реабилитационных мероприятий для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Этим детям требуется реабилитационная программа. Может что-то уже сейчас будет сделано», – заявила Ярославская.

Она отметила, что детей важно обеспечить санаторно-курортным лечением.

«Достаточно ли у нас баз, профилакториев в том числе для детей, которые переболеют в не очень легкой форме», - заключила Ярославская.

Подростки могут бесплатно привиться в столице от коронавируса с помощью препарата «Спутник М». На процедуру необходимо взять с собой свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМС и СНИЛС.

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