РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. В связи с увеличением количества наездов на пешеходов на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» жителям рекомендуют использовать световозвращатели в темное время суток, передает служба пропаганды БДД ведомства.

Согласно сообщению Люберецкого ОГИБДД, почти 60% наездов на пешеходов происходят в темное время суток или в условиях плохой видимости на дороге. Кроме того, жители надевают одежду темных тонов и не используют световозвращающие элементы. При их использовании риск гибели пешеходов снижается на 70%.

Также световозвращающие элементы рекомендуют носить детям. Юным и взрослым пешеходам необходимо соблюдать правила дорожного движения.