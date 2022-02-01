РИАМО - 1 фев. Необходимо разработать методы стимулирования работодателей для найма граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Темой является актуальное квотирование трудоустройства инвалидов. Мы считаем, что сейчас используются не самые эффективные механизмы и безусловно нам надо сохранять и расширять занятость инвалидов», — сказал Шохин на пресс-конференции, посвященной 20-летию Трудового кодекса РФ.

Он подчеркнул, что методы должны быть более эффективными и направленными не на квоты, а на стимулирование работодателей трудоустраивать инвалидов там, где это возможно.

Шохин добавил, что механизмы солидарной ответственности по защите доходов работника при потере работы, в том числе и в случае сокращения, должны распространяться и на государство, и на работодателя. ​

Светлый бизнес: инвалидам из Истры дали работу в свечной мастерской>>