РИАМО - 1 фев. Необходимо разработать методы стимулирования работодателей для найма граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он подчеркнул, что методы должны быть более эффективными и направленными не на квоты, а на стимулирование работодателей трудоустраивать инвалидов там, где это возможно.
Шохин добавил, что механизмы солидарной ответственности по защите доходов работника при потере работы, в том числе и в случае сокращения, должны распространяться и на государство, и на работодателя.
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