РИАМО - 1 фев. В Москве не планируют переводить школы на дистанционное обучение, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Коечный фонд сейчас в Москве позволяет говорить о том, что у нас сейчас не будут приняты такие меры, как закрытие школ и выход на дистант. Это всех радует», - сказала Ярославская.

Она отметила, что часть классов находятся на карантине.

В столице началась кампания по вакцинации от коронавируса среди подростков. Привиться отечественным препаратом «Спутник М» могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

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