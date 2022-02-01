РИАМО - 1 фев. Жители столичного района Отрадное теперь могут оформить нужные документы в новом центре госуслуг. Он находится в ТРЦ «Форт Отрадное» по адресу: улица Декабристов, 12, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прошлый офис находился далеко от станции метро. Помещение было небольшое и оно морально устарело.

«Поэтому мы приняли решение найти новое, более просторное помещение. Место выбрано неслучайно: торговый центр — фактически «сердце» этого района. Здесь сконцентрирована вся инфраструктура и, самое главное, рядом станция метро. Теперь жителям будет удобно получать важные услуги рядом с домом или по пути на работу. Теперь он полностью соответствует стандарту комфорта офисов «Мои Документы», — сказала Ракова.

В новом центре госуслуг современное оснащение, есть все условия для маломобильных клиентов. Также здесь будет удобно для молодых мам – для этой категории граждан создана комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.

Также в новом офисе создали больше мест самообслуживания в зоне электронных услуг — теперь больше жителей могут бесплатно воспользоваться компьютерами. А еще в новом здании для комфорта посетителей работают централизованные системы вентиляции, при жаркой погоде воздух будет охлаждать кондиционер.