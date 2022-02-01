РИАМО - 1 фев. Специалисты Госжилинспекции Подмосковья проводят проверки оплаты жилищно-коммунальных услуг в регионе. В январе жителям региона вернули 1 754 686 рублей переплат, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Сотрудники надзорного ведомства провели 40 связанных с начислениями проверок в 12 городских округах Подмосковья. По их итогам было выдано 16 предписаний. Все январские возвраты были выполнены в 4-х муниципалитетах: Егорьевске, Серпухове, Красногорске и Подольске.

Самые дорогие ошибки были выявлены в счетах за отопление – жителям Егорьевска компенсировали 1 млн 97 339 рублей. Вторым по величине стал перерасчет за вывоз ТКО в городском округе Серпухов – 561 597 рублей.

В Красногорске были зафиксированы переплаты на сумму 61 065 рублей за оплату общедомовых нужд, а в Подольске 18 654 рубля вернулось жителям за электроэнергию.

Кроме того, 15 387 рублей поступили жителям Красногорска и Егорьевска после проведения перерасчетов за холодное водоснабжение. Наконец, наименьшая сумма возврата была выполнена за горячее водоснабжение – 644 рубля вернулось жителям Красногорска.

По итогам 2021 года Подольск, Красногорск и Серпухов вошли в десятку муниципалитетов с самыми крупными суммами перерасчетов. Так, более 4 млн рублей вернулось жителям Серпухова за вывоз ТКО и отопление, 4,6 млн рублей направили жителям Подольска после после проверок оплаты электроэнергии, вывоза ТКО, отопления, горячего водоснабжения и общедомовых нужд. Красногорцы получили 9,6 млн рублей по перерасчету за отопление, общедомовые нужды, холодную и горячую воду.

Решение провести перерасчет может быть принято, если услуга была оказана некачественно, не в полном объеме или несвоевременно. Сверять начисления управляющие компании обязаны сразу после обращения жителей.

«Иногда действительно вопрос требует более глубокой проработки и времени, и тогда с собственником отдельно оговаривается сроки, в течение которых организация произведет сверку и выдаст документы с правильными начислениями», – отметила главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.