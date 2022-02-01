РИАМО - 1 фев. Дом, возведенный в рамках программы реновации жилищного фонда, ввели в эксплуатацию по адресу: Светлогорский проезд, владение 7/1/1 в столичном районе Южное Тушино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новостройка в Южном Тушине имеет одну секцию, в доме расположены 120 квартир: 69 однокомнатных, 27 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Все помещения уже имеют готовую отделку.

Вентилируемый фасад здания облицован искусственным камнем и металлическими элементами. На доме размещены декоративные корзины под кондиционеры.

Первый этаж новостройки – традиционно нежилой и предназначен для коммерческих помещений. Со временем его заполнят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены лифтовой холл, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В доме установили грузо-пассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию обустроили, на ней появились две детские площадки, а также зоны для отдыха и занятий спортом. Под домом разместилась подземная парковка.

Ранее сообщалось, что пик переселения горожан в рамках программы реновации может быть достигнут в Москве через два года. Согласно плану, до конца 2024 года в новое жилье по программе переселятся свыше 200 тыс. москвичей.