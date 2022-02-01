РИАМО - 1 фев. Повторное итоговое сочинение напишут более 2 тыс. учеников 11 классов школ Московской области 2 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В нем примут участие более 2 тыс. выпускников школ, получивших «незачет», а также те, кто не явился или не завершил итоговое сочинение в основной срок 1 декабря по уважительной причине», - рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что повторное сочинение будут писать в 73 пунктах. Все они оборудованы по специальным требованиям.

Наблюдать за проведением сочинения будут 119 аккредитованных общественных наблюдателей. Узнать результаты сочинения можно будет не позднее 14 февраля.

Резервный день для написания итогового сочинения (изложения) предусмотрен 4 мая. В этот день смогут написать работу те, кто получил «незачет» или не смог написать сочинение по уважительной причине.

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