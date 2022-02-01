РИАМО - 1 фев. Торговая сеть «Пятёрочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет. Покупатели в десяти магазинах сети в Москве и Краснодаре могут сдать накопленную мелочь и взамен получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятёрочке», сообщает пресс-служба торговой сети.

Любой гость «Пятёрочки» может обменять накопленные монеты на сертификат. Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в данном проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети. Его просто нужно будет предъявить на кассе при оплате покупки.

Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, – 1 рубль, а максимальная – 14, 5 тыс. рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление проводится до рубля в меньшую сторону. Сертификат действителен в течение 12 месяцев с момента получения и использовать его можно только 1 раз. Данным сертификатом гость сможет погасить до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд руб. в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», - сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров за исключением алкогольной и табачной продукции. При использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, участвующие в промоакциях по «Выручай-карте», не будут действовать.

Адреса магазинов «Пятёрочка», участвующих в пилоте проекта:

Москва:

Старобитцевская ул., 21 корп.2

Маршала Савицкого ул., 6А

Мелитопольская 1-ая ул, 2 А

Южнобутовская ул., 81

Суздальская ул, 32/1