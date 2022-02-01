РИАМО - 1 фев. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев выступил с инициативой легализовать уже построенные апартаменты на территории России, сообщает kp.ru.

Журавлев является соавтором законопроекта, согласно которому в стране могут наделить правовым статусом новые апартаменты. Теперь он озвучил предложение о наделении правовым статусом уже построенные объекты.

«Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены», - сказал вице-спикер.

Изменения в правовой сфере может коснуться 5–7 млн кв. м апартаментов, из которых 2–3 млн «квадратов» приходится на Московский регион.