РИАМО - 1 фев. Работодателям необходимо перевести на удаленный формат работы максимальное число своих сотрудников из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующую рекомендацию дала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«Удаленный формат работы необходим для защиты граждан от коронавируса, всплеск распространения которого произошел в последнее время», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Там напомнили, что дистанционный режим работы не является основанием для какого-либо урезания заработной платы сотруднику.

В ведомстве также подчеркнули, что организации сами определяют максимальное количество работников, которых можно перевести на удаленку.

За последние недели в РФ зафиксирован резкий рост заболеваемости Covid-19. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 125 836 случаев. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 11 986 913 случаев коронавируса. За пандемию умерло 332 012 человек, выздоровело 10 288 582 пациента.

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