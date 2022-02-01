РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Безработных Подольска приглашают на бесплатное обучение в Центр занятости населения по востребованным профессиям, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр занятости населения приглашает безработных граждан пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям. Так, горожане могут отучиться на кладовщика, оператора котельной, водителя погрузчика, электромонтера, воспитателя, специалиста по охране труда, парикмахера, мастера маникюра, специалиста по кадровому делопроизводству, управление госзакупками, бухгалтера. Обучение бесплатное.

Для включения в группу необходимо обратиться в Подольский центр занятости лично или оставить заявку на сайте: uslugi.mosreg.ru в разделе комплексной услуги «Ищу работу».