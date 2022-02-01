РИАМО - 1 фев. Компания «Газпром» вдвое нарастила транзит газа через Украину в Европу, объем почти достиг уровня долгосрочного транзитного контракта, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что с начала месяца прокачка составит 107,7 млн куб м. В прошлом месяца транзит за сутки достигал 54 млн кубометров.

Увеличение мощностей могло случиться из-за обновления цен, которое сделает закупку трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе. Еще в прошлом месяце стоимость контракта на импорт газа для Европы могла быть дороже на треть, чем цены на спотовом рынке.

Ранее «Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ. Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%, а в Украине — на 45,4% ниже, чем в 2021 году.