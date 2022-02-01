РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 188 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 12 102 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 11 475 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 772 389 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 362 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 629 424 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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