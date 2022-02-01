РИАМО - 1 фев. В Москве пока не наблюдается очередей на вакцинацию детей от коронавируса, записаться можно через портал mos.ru, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«У нас второй день идет вакцинация. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на его законных представителях. Вакцинация, по 157 закону, может быть проведена только добровольно с согласия родителей. У нас развернуто 13 мест, где можно через mos.ru записаться заранее. Точно могу сказать, что очередности нет», - заявила Ярославская.

Она отметила, что ребенка перед вакцинацией осматривает врач, после прививки за ним около получаса наблюдают.

«Вот есть школы, где практически нет классов на карантине, а есть школы, где практически все классы на карантине, и не по одному разу. И спрогнозировать, как будет идти, мы не можем», - уточнила Ярославская.

Вакцинация подростков в возрасте с 12 до 17 лет началась в Москве 31 января. Детей прививают отечественной вакциной «Спутник М». Препарат уже доказал свою безопасность и эффективность.

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