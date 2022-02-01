РИАМО - 1 фев. За прошедшую неделю 19 жилых домов и 22 нежилых объекта в Подмосковье получили разрешение на ввод в эксплуатацию. 35 планируемых зданий получили разрешения на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На прошедшей неделе в эксплуатацию ввели: 9 таунхаусов в деревне Покровское в ЖК «Футуро парк» и 3 дома в деревне Красный поселок в округе Истра, 2 таунхауса на Новой улице в Орехово-Зуевском округе, 1 дом на 719 квартир вблизи деревни Тарычево в Ленинском округе, 1 дом на 196 квартир на улице Декабристов в малоэтажном ЖК «Апрель» в Наро-Фоминском округе.

Также в эксплуатацию были введены: 1 дом на 120 квартир на Профсоюзной улице в Клину, 1 дом на 15 квартир в деревне Большое Петровское в округе Чехов и 1 таунхаус возле микрорайона Опалиха в Красногорске.

Среди введенных в эксплуатацию нежилых объектов: детский сад на 330 мест на Октябрьской улице в Лосино-Петровском, 4 автомобильных стоянки в Дубне, производственно-складское здание на Железнодорожной улице в Протвине и другие объекты.

Разрешения на строительство получили 3 жилых дома: 2 дома в деревне Юрлово в городском округе Солнечногорск и 1 таунхаус в деревне Красный поселок в городском округе Истра.

В числе нежилых объектов, получивших разрешение на строительство: детский сад на 360 мест в поселке Северный в округе Люберцы, детский сад на 240 мест в микрорайоне Климовск в Подольске, конюшня и административное здание возле деревни Глубоково в Серпухове, производственный корпус и склад в деревне Папушево в Одинцовском округе, производственно-складское здание в деревне Огуднево в округе Щелково и другие объекты.