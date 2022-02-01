РИАМО - 1 фев. Январь в Москве был на 3,9 градуса теплее средней многолетней нормы. Также второй месяц зимы выдался снежным, хотя и высота сугробов увеличивалась не очень быстро, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в прошлом месяце в столице наблюдались крепкие морозы, оттепели и обильные снегопады.

Однако январю этого года не удалось стать рекордным по количеству осадков. Рекорд остается за январем 1970 года, когда выпало 100,3 мм осадков.

Всего в Москве за минувший месяц выпало до 62 мм осадков, это больше климатической нормы на 48%. Высота сугробов увеличилась к концу месяца до 47 см.

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