РИАМО - 1 фев. Коронавирусный штамм омикрон часто сочетается у заболевших с другими инфекциями, например, с гриппом, сообщила главный эксперт Клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая детским центром Ольга Полякова.



«Он (штамм омикрон - ред.) не опаснее тех штаммов, с которыми мы работали ранее. Я прошла первую, вторую, третью волну, а сейчас уже и четвертую как руководитель медучреждения, которое принимает детей на лечение. Сейчас омикрон напоминает обычную респираторно-вирусную инфекцию. Он действительно поражает детей в большей степени», — заявила Полякова.

Она отметила, что заболеваемость взрослых увеличивается в геометрической прогрессии.

«Опыт лечения детей во все волны говорит о том, что это самое легкое течение болезни среди всех штаммов. <...> Отличием является то, что заболевание удивительно часто сочетается с другими вирусами. Мы были готовы к тому, что грипп не уступит своих позиций, но он отступил на два года. Ковид вытеснил его с авансцены, но он не собирался сдавать свои позиции, также как аденовирус. Поэтому мы все чаще и чаще встречаем комбинации двух вирусов. Новая коронавирусная инфекция часто является фоном для течения другой суперинфекции», — уточнила Полякова.

По словам специалиста, в клинике сейчас находятся дети даже недельного возраста. При этом есть предположение, что популяция детей раннего возраста занимает больший удельный вес в структуре всех заболевших детей.

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