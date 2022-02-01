РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Строительство детского сада на 80 мест на улице Твардовского в микрорайоне Южный Балашихи планируют завершить во II квартале текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник заместитель главы администрации Балашихи Кирилл Тимашков вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым осмотрел два строящихся соцобъекта: детсад в микрорайоне Южный и школу в микрорайоне Ольгино.

«Детский сад начали строить в октябре, планируем завершить строительство во II квартале 2022 года. Сейчас проводим корректировку проектно-сметной документации. Мы рассчитываем, что садик будет введен в срок. 1 сентября 2022 года он уже примет первых детишек», - сказал Тимашков.

Здание вместит игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медкабинет. Благоустроят и прилегающую территорию. Ее озеленят, дополнят игровыми городками и спортивными комплексами.

Дошкольное учреждение снизит напряженность с недостатком мест в детских садах густонаселенного микрорайона.

По словам Ефимова, это второй подобный детский сад в Балашихе, он небольшой, рассчитан на 80 мест, территория для объекта тоже небольшая.

«Несмотря на размеры, учреждение очень важное - оно будет обслуживать и принимать детей из ближайших домов микрорайона Южный», - отметил Ефимов.

В рамках выездного совещания Тимашков и Ефимов осмотрели школу на 1,1 тыс. мест, которая строится на месте бывшего госпиталя КГБ.

Учреждение будет соответствовать самым последним стандартам. На площади 17 тыс. кв. м расположат учебные кабинеты, два спортивных и актовый залы, лаборатории, библиотеку с медиатекой, мастерские, помещения для групп продленного дня, столовую с пищеблоком, а также административные кабинеты. Благоустроят и прилегающую территорию, ее поделят на зону для физических упражнений и игр.

«Строительные работы ведутся в плановом порядке. Сложностей никаких нет. Завершен монолитный конструктив, начали устанавливать вентиляцию, проводить внутренние работы. Школа готова на 38%», - подчеркнул Тимашков.

Завершить строительство школы в микрорайоне Ольгино планируют до конца года.

Капсулу времени на месте строительства новой школы заложили 26 августа 2021 года. Образовательное учреждение стало одной из 25 школ, единовременной закладке которых дал старт губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оно будет возведено в рамках президентского проекта «Современная школа».