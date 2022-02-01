РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Соревнования по лыжным гонкам «Львовская лыжня» пройдут 6 февраля в Подольске, участники могут зарегистрироваться до 5 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа приглашает жителей и гостей муниципалитета на соревнования по лыжным гонкам «Львовская лыжня». Они пройдут в микрорайоне Львовский на улице Львовское лесничество, начало в 11:00.

Участники могут зарегистрироваться онлайн до 16:00 5 февраля по электронному адресу: stpodolie@mail.ru. Стартовые номера можно будет получить в день соревнований с 10:00 до 10:45.