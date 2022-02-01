РИАМО - 1 фев. Вывеска магазина «Пятерочка» обрушилась вместе с козырьком под тяжестью снега на юге столицы, передает Федеральное агентство новостей.

ЧП произошло в районе Загорьевского проезда на территории района Бирюлево.

Согласно кадрам, которые имеются в распоряжении агентства, обрушение козырька произошло из-за большого количества снега, который скопился на нем. Скорее всего, снег просто не убирали с крыши.

В данный момент территорию, где случилось обрушение, оцепили бело-красными лентами. На месте инцидента работают специалисты.

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас работа магазина приостановлена на неопределенный срок.

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