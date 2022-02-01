РИАМО - 1 фев. Февраль на территории столицы начался с установления снежного рекорда, в первый день нового месяца высота снега в Москве, на главной метеостанции города на ВДНХ, выросла на 2 см и впервые с начала зимы достигла 49 см, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом в ТиНАО, в Михайловском, высота снежного покрова достигла 57 см. Это значение максимальное на территории всего города и региона в целом.

В прошлом месяце температура воздуха и количество осадков в Москве оказались выше климатической нормы. Подобные погодные условия сохранятся и в феврале.

Количество осадков будет соответствовать положенной норме в 36 мм либо превысит ее на 10%. Большая часть осадков выпадет в течение первых 10 дней. Февраль будет мягким с умеренным количеством осадков и без сибирских морозов.