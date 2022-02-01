РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Мобильные лаборатории подведомственного Минэкологии Подмосковья ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили дополнительные рейды в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства.

Поводом стало обращение от столичных коллег: ГПБУ «Мосэкомониторинг» направило жалобы жителей Москвы на запах гари на севере столицы и в Мытищах. Было принято решение об организации дополнительного контроля.

«Мобильные лаборатории проанализировали качество воздуха в 5 точках. Пробы отбирались в самих Мытищах, а также в деревнях Бородино и Высоково. Оценивались концентрации 10 основных загрязняющих веществ: соединений азота, углерода, серы, взвешенных частиц и метана. Превышений ПДК не выявлено, в том числе в условиях штилевой погоды в Мытищах, концентрации колебались в пределах от 0,2 до 0,4 ПДК», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По оценкам специалистов, запах гари мог быть вызван сжиганием отходов. Инспекторы эконадзора неоднократно фиксировали такие нарушения, преимущественно на территории промзоны в деревне Ульянково, где арендаторы площадей периодически сжигают мусор и пользуются котлами на твердом топливе.

Минэкологии запланировало рейдовые мероприятия, мобильные лаборатории в ближайшее время совершат еще несколько внеплановых выездов в городской округ.