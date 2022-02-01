РИАМО - 1 фев. Заболеваемость омикрон-штаммом Covid-19 среди детей растет, на данный момент около десятой части инфицированных - несовершеннолетние, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Полтора года мы жили спокойно, говорили, что дети не болеют или очень легко болеют, в основном являются переносчиками. Но появился новым штамм, и мы видим, что заболеваемость детей увеличивается», - сказал Малышев.

Он отметил, что число заболевших детей растет.

«По взрослым мы побили все предыдущие рекорды. Общее количество заболевших значительно выросло, пик в три раза превышен. Хоть в процентном отношении меньшее количество тяжелых форм, в арифметическом — эти числа все растут и растут. Мы видим буквально взрывной характер числа инфицированных и большое количество людей, требующих госпитальной помощи. Повышается и количество заболевших детей. Примерно около 10% от всех зараженных людей составляют дети», - добавил Малышев.

По его словам, по данным московского департамента здравоохранения, за последние две недели в 14 раз увеличилось число инфицированных детей.

«Большая работа проводится и по госпитальной базе. Детишки госпитализируются в больницу Башляевой, в первую и вторую инфекционную больницу, в шестую инфекционную больницу, открыты койки в госпитале Сперанского», - отметил Малышев.

Так, 26 января госпитализировали 632 ребенка, больше половины - это дети в возрасте до трех лет, уточнил Малышев.

«Все больше уделяется внимания, чтобы вакцинировать детей. Сейчас уже вакцинируют детей от 12 лет. Еще год работы, чтобы вакцинировать детей старше 5 лет. А что делать с остальными детьми, для которых не предвидится вакцины? Есть данные израильских и американских исследователей, что если оба родители привиты, то в 60-70% случаев дети защищены. Об этом нужно помнить», - заключил Малышев.

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