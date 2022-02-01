РИАМО - 1 фев. Заболеваемость омикрон-штаммом Covid-19 среди детей растет, на данный момент около десятой части инфицированных - несовершеннолетние, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
«Полтора года мы жили спокойно, говорили, что дети не болеют или очень легко болеют, в основном являются переносчиками. Но появился новым штамм, и мы видим, что заболеваемость детей увеличивается», - сказал Малышев.
Он отметил, что число заболевших детей растет.
По его словам, по данным московского департамента здравоохранения, за последние две недели в 14 раз увеличилось число инфицированных детей.
«Большая работа проводится и по госпитальной базе. Детишки госпитализируются в больницу Башляевой, в первую и вторую инфекционную больницу, в шестую инфекционную больницу, открыты койки в госпитале Сперанского», - отметил Малышев.
Так, 26 января госпитализировали 632 ребенка, больше половины - это дети в возрасте до трех лет, уточнил Малышев.
«Все больше уделяется внимания, чтобы вакцинировать детей. Сейчас уже вакцинируют детей от 12 лет. Еще год работы, чтобы вакцинировать детей старше 5 лет. А что делать с остальными детьми, для которых не предвидится вакцины? Есть данные израильских и американских исследователей, что если оба родители привиты, то в 60-70% случаев дети защищены. Об этом нужно помнить», - заключил Малышев.
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