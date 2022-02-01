РИАМО - 1 фев. За неделю в Московской области приведено в порядок более 7 тыс. объектов контроля Главного управления содержания территорий Подмосковья, при этом было проверено более 8,3 тыс. территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

«За неделю сотрудниками Главного управления содержания территорий Московской области проверено 8 306 территорий. В том числе 6 575 дворов, 840 внутриквартальных проездов, 831 общественное пространство», - сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она также отметила, что по итогам инспектирования устранено 15 164 нарушения.

«Работы по очистке от снега дворов и общественных территорий продолжаются в усиленном режиме», — добавила она.

Специалисты каждый день проверяют наличие уборочной техники, качество работы дворников.

Кроме того, сотрудники ведомства контролируют содержание и замену объектов благоустройства, проведение ремонтных и восстановительных работ.