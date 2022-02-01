РИАМО - 1 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле не видят нужды следить за обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова со стороны критиков главы республики, все претензии в его адрес должны рассматривать правоохранительные органы. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали о том, что Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни, обвинили в нападении на сотрудника полиции. Ее родственники раскритиковали главу Чечни Рамзана Кадырова за действия в отношении женщины. В частности, они утверждают, что женщина была «похищена» чеченскими силовиками.

«Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он добавил, что родственники женщины сейчас находятся за рубежом и выдвигают свои обвинения оттуда.

«Есть определенное обвинение в адрес Кадырова, озвучивается из-за границы. Кремль не имеет возможности с этим разбираться. Если у людей есть опасения о безопасности, они должны обратиться в правоохранительные органы», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, правоохранители выполняют свои функции и делают это весьма четко.

Песков также добавил, что Владимир Путин ни коим образом не намерен вмешиваться в данную ситуацию. Никакой необходимости в том, чтобы Кремль следил за происходящей ситуацией, нет.

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