РИАМО - 1 фев. Модульные спортзалы и «умные» спортивные площадки планируется начать строить в регионах России. Часть денег на эти цели будет выделена из федерального бюджета, 100 млн рублей получит Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о распределении свыше 9 млрд рублей среди 84 субъектов РФ.

Зампред профильного комитета Мособлдумы Александр Легков рассказал, что Подмосковье получит деньги до 2024 года, причем 40 млн рублей из них уже в этом году.

«Умные» спортивные площадки в регионах будут строить в рамках нового проекта «Бизнес-спринт». Его планируют реализовать в течение 3 лет.

В Подмосковье первые объекты планируют построить в Котельниках и Лыткарине.

«Они появятся в шаговой доступности для местных жителей. Это должны быть современные места для занятий спортом. Чтобы каждый из посетителей смог, например, дистанционно заниматься с тренером либо смотреть видео с упражнениями, на площадках можно будет подключиться к интернету», – отметил Легков.

Предполагается, что это позволит привлечь к спорту больше людей.

В Подмосковье развитию инфраструктуры для занятий спортом уделяется значительное внимание. В этом году на создание и обновление спортобъектов планируется направить 6,3 млрд рублей по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В 2021 году были открыты ультрасовременные объекты со спортивно-технологическим оборудованием – площадки с разноуровневыми тренажерами, элементами для занятий воркаутом, оборудованием для общефизической подготовки, в том числе для выполнения нормативов ГТО – в Серпухове и Дмитрове», – отметил Легков.

Он добавил, что в этом году такие площадки появятся в Егорьевске и Раменском округе.