РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Педагог молодежного центра Подольска провел квест по спортивному ориентированию для студентов колледжа, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Педагог дополнительного образования молодежного центра «Максимум» Сергей Мельников провел с учащимися технико-экономического колледжа квест по спортивному ориентированию. Участники, продвигаясь по указанному маршруту, должны были сопоставить 20 объектов на местности с объектами, указанными на карте.

Данное мероприятие было направлено на приобщение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в частности, спортивным ориентированием. Все ребята успешно справились с заданием, но показали разное время. Победители за проявленное усердие получили небольшие поощрительные сладкие призы.