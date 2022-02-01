РИАМО - 1 фев. В текущем году в подмосковном Фрязине продолжат благоустраивать центральную часть города. Всего в регионе планируют привести в порядок более 40 общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На 2022 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить более 40 общественных пространств, в том числе продолжим преображать центральную часть города Фрязино», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Во Фрязине в 2021 году провели работы по реконструкции сквера Победы, также благоустроили пешеходные зоны улиц Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина.

Кроме того, прошли работы по благоустройству в сквере, расположенном на улице Дудкина. До этого он был в запущенном состоянии. Там не было мест для прогулок и пешеходных проходов. Теперь дети в этом сквере могут играть на большой площадке. В западной части сквера, ближе к перекрестку улиц Комсомольская и Дудкина появился деревянный настил, который будет служить танцплощадкой и площадкой для занятий спортом и йогой.

В планах на текущий год – провести работы на площади перед Домом культуры «Исток», а также привести в порядок пешеходную зону вдоль ул. Комсомольской. Пространство площади останется свободным для проведения массовых мероприятий, здесь разместятся угловой амфитеатр, скамьи, будут высажены деревья, которые в летнее время создадут атмосферу тени и отдыха. За зданием ДК появится парковка.