РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 фев. В подмосковном Королеве госавтоинспекторы выявили 5 нарушений при проверке общественного транспорта, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В подмосковном Королеве инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками «Ространснадзора» проверили водителей автобусов и маршруток. По данным ГИБДД, в прошлом году произошел рост ДТП по вине водителей общественного транспорта, в которых пострадали люди. В связи с этим было принято решение о совместной работе с «Ространснадзором» по профилактике нарушений.

Во время рейда у водителей проверяли документы, тахографы, тормозную систему и световые приборы. Проверка прошла в пассажирских автобусах «Домтрансавто», «Мострансавто», «Автотревел» и «Ранд-Транс», у водителя которой был обнаружен неработающий тахограф. За нарушение водитель был оштрафован на 1,5 тыс. рублей.

В ходе проверок было выявлено 5 нарушений, причину которых установят в результате административного расследования.

Работодатель должен предоставить не менее 9 часов отдыха между сменами, перед выездом водитель получает путевой лист и проходит медицинское освидетельствование, а использование тахографа позволяет снизить аварийность и контролировать отдых водителей.

Рейды будут продолжаться.