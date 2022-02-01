РИАМО - 1 фев. Общеобразовательную школу на 2,1 тыс. мест для учащихся возведут в столичном Троицке. Согласно плану, работы завершатся в I квартале 2024 года. Площадь здания превысит 30 тыс. кв. м, к нему будет оборудована подъездная дорога. Строительство объекта поможет решить проблему дефицита мест в образовательных учреждениях ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Здание школы включит в себя просторные оборудованные классы, методические кабинеты, универсальные пространства и специальные мастерские. Школу адаптируют для углубленного изучения гуманитарных и точных наук. Проект здания также предусматривает бассейн, несколько спортивных залов, IT-полигон, библиотеку и мастерские.

Разрешение на строительство объекта уже получено. Источник финансирования — Адресная инвестиционная программа Москвы. Значительное внимание при строительстве будет уделено вопросам сохранения экологии. Все требования департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы будут учтены. В частности, для компенсации утраченных зеленых насаждений будет выполнена масштабная посадка деревьев.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что вместе со школой планируется построить детский сад на 350 мест.

«Инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью», — рассказал Жидкин.

Он подчеркнул, что все школы, детские сады и другие социальные объекты, возводимые в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. По словам Жидкина, это признают специалисты отрасли, а также сами учителя, родители и дети. При этом возводимые учреждения занимают серьезные позиции в рейтинге лучших школ Москвы.

Жидкин добавил, что на территории ТиНАО с 2012 года построили и ввели в эксплуатацию десятки детских садов и школ. Количество мест достигло 40 тыс. В 2021 году на территории округов ввели свыше 631 тыс. социальных и промышленных объектов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу не только ликвидировать дефицит мест в детсадах и школах, но и развивать социальную инфраструктуру Троицкого и Новомосковского округов на перспективу. Работа идет полным ходом, — сказал Жидкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в ближайшие три года в ТиНАО планируется построить более 100 социальных объектов общей площадью 11 млн кв. м.

«С момента присоединения ТиНАО мы построили там 100 социальных объектов, 22 из которых в прошлом году. Но с приходом в новую Москву станций метрополитена ее привлекательность растет, жители столицы все охотнее переезжают туда жить и работать, и, как следствие, увеличивается потребность в детских садах, школах, поликлиниках. Поэтому мы намерены увеличить темпы строительства в ТиНАО и к 2025 году возвести еще 104 социальных объекта», - рассказал Бочкарев.