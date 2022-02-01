РИАМО - 1 фев. Приватизация земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения может привести к ухудшению качества питьевой воды, в том числе в Москве, сообщили РИАМО в партии «Зеленые».

Ранее Госдума разрешила приватизировать землю во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Прежде данные территории находились исключительно в государственной или муниципальной собственности, передача их в частные руки была исключена. По мнению «Зеленых», нововведение напрямую угрожает качеству воды, в первую очередь в Москве.

«Строить на землях второго пояса ЗСО можно было и раньше – при обязательном согласовании с государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, а оно требует наличие плана мероприятий по предотвращению загрязнения, гидрогеологического заключения о защищенности источника питьевого водоснабжения, проведения изысканий. Но для многих, в первую очередь для застройщиков, невозможность получить землю в собственность была серьезным ограничением. Теперь это ограничение снято», – сказал председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

В партии считают, что новые правила могут нести непосредственную угрозу для качества воды, ведь изначально пояса (всего их 3) были созданы для охраны источников водоснабжения. Второй пояс предотвращает микробное загрязнение воды. Ситуация осложняется тем, что до сих пор не утверждено положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которое должно быть разработано правительством РФ и четко определять, что и при каких условиях можно делать на этих территориях.

Нагибин отметил, что минимизация загрязнения источников водоснабжения – важнейшая задача органов государственной власти.

«Как минимум нужно наладить эффективный обмен информацией между регуляторными органами. Если региональные органы ЖКХ при планировании обустройства источников питьевого водоснабжения своевременно уведомят Роспотребнадзор и региональный Минстрой, выдающий разрешения на строительство, это позволит уберечь от проволочек, нарушений и лишних трат как госорганы, так и застройщиков, а главное – обеспечить жителей чистой питьевой водой», – считает Нагибин.

По мнению «Зеленых», наиболее ощутимо этот закон скажется на качестве питьевой воды в Москве.

«Особенность Москвы в том, что водные объекты – источники питьевого водоснабжения – расположены на территориях других субъектов: Московской, Смоленской и Тверской областей. Таким образом, разрешения на застройку второго пояса будут выдавать чиновники других регионов, и московские власти уже лишены возможности регулировать вопросы защиты второго пояса ЗСО», – добавила член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.