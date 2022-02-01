РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. Управляющая компания МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» очистила от снега крышу дома №3 по улице Комарова по поручению Госжилинспекции, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.
Инспекторы Госжилинспекции предписали УК немедленно остановить протечки с крыши после осмотра кровли по жалобе хозяйки квартиры на пятом этаже. Инспекторы выявили щели и трещины, через которые влага просачивается прямо в квартиру заявительницы. Они поручили УК очистить крышу немедленно, а отремонтировать – в ближайшее время. Первый шаг сотрудники УК уже сделали – освободили кровлю от снега и наледи. Второй шаг - включили в план по текущему ремонту на весну 2022 года. Его выполнение Госжилинспекция проконтролирует.
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