РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. Управляющая компания МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» очистила от снега крышу дома №3 по улице Комарова по поручению Госжилинспекции, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Поскольку технические осмотры и восстановительные работы управляющая компания проводила нерегулярно, мы получили дефекты кровли, которые трудно устранить зимой, особенно такой снежной и капризной с точки зрения перепадов температур. Теперь работникам организации остается тщательно следить за состоянием поврежденного участка, чтобы погода не нанесла еще большего ущерба. А как только позволят условия, оперативно провести ремонт», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.​

Инспекторы Госжилинспекции предписали УК немедленно остановить протечки с крыши после осмотра кровли по жалобе хозяйки квартиры на пятом этаже. Инспекторы выявили щели и трещины, через которые влага просачивается прямо в квартиру заявительницы. Они поручили УК очистить крышу немедленно, а отремонтировать – в ближайшее время. Первый шаг сотрудники УК уже сделали – освободили кровлю от снега и наледи. Второй шаг - включили в план по текущему ремонту на весну 2022 года. Его выполнение Госжилинспекция проконтролирует.