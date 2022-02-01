РИАМО - 1 фев. В Подмосковье за сутки зафиксировали 11 475 новых заражений Covid-19. Больше всего случаев выявили в Красногорске – 1110, в Раменском округе – 1054, в Одинцовском округе – 954 и в Ленинском округе – 618. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с распространением коронавируса в регионе.

В Дмитровском округе выявлено 507 случаев, в Сергиево-Посадском округе – 470, в Пушкинском – 447, в Королеве и Люберцах – по 331, в Серпухове – 322, в Коломне – 316, в Мытищах – 310, в Павловском Посаде – 302.

297 заражений зафиксировали в Лыткарине, 256 – в Жуковском, 235 – в Ступине, 227 – в Чехове, 224 – в Орехово-Зуевском округе, 201 – в Солнечногорске, 197 – в Воскресенске, 188 – в Щелкове, 187 – в Домодедове, 178 – в Дзержинском, 177 – в Егорьевске, 172 – в Балашихе, 170 – в Ивантеевке, по 166 – в Луховицах и Электростали, 133 – в Истре, 132 – в Котельниках и 117 – в Долгопрудном.

В Подольске выявили 98 случаев заболевания, в Шатуре – 96, в Краснознаменске – 88, в Талдомском округе – 83, в Кашире – 75, в Лобне – 68, в Озерах – 66, в Бронницах – 59, в Электрогорске – 48, в Богородском округе – 47, в Волоколамском округе – 41, во Власихе и в Лотошине – по 29, в Химках – 27, в Пущине – 21, в Черноголовке – 18, в Шаховской – 15, в Клину – 13 и в Наро-Фоминском округе – 12.

10 заражений подтвердилось в Реутове, 9 – во Фрязине, 8 – в Лосино-Петровском, по 6 – в Зарайске и Можайском округе, 5 – в Рузском округе, 2 – в Серебряных Прудах и 1 – в Звездном городке. Не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом в Дубне, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Рошале.

Всего в Подмосковье выявлено 772 389 случаев заболевания Covid-19. За пандемию скончались 13 362 пациента. Выздоровели и выписались 629 424 человека.

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