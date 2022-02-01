РИАМО - 1 фев. Детский сад на 250 мест построят в Ильинском тупике городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По его словам, учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. На территории сада для детей должны появиться спортивные и игровые площадки, а также навесы для прогулок в любую погоду.

В здании будут просторные групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медкабинет, а также классы детского творчества и административные помещения.