РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. В Балашихинском роддоме в микрорайоне Саввино женщина родила сына весом 5,4 кг, мальчика назвали Стефаном, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Настоящий богатырь появился на свет в стенах Балашихинского роддома 25 января.

«Вес новорожденного удивил не только дежурную бригаду, но и маму Ксению - 5 кг 400 г! К тому же, день рождения Стефана совпал с днем рождения акушерки Карасенко Олеси Владимировны, которая и приняла роды. Такие праздники в нашем роддоме!» - говорится в сообщении.