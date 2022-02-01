РИАМО - 1 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперштаб обратит внимание на рост цен на ПЦР-тестирование на коронавирус, о котором информировали в ОНФ, сообщает Газета.ru.
Ранее в Общественном народном фронте сообщали, что ПЦР-тестирование на коронавиурс перевалило за отметку 2 тыс. рублей. Такая тенденция отмечена в 13 субъектах страны. Таким образом, разброс цен может составлять до 500%, в зависимости от региона.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщала, что в России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля, а затем возможен резкий спад.
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