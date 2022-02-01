РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Штраф в 250 тыс. рублей заплатила управляющая компания ООО «УК «Гестор» за халатное отношение к содержанию общего имущества нового дома в Балашихе, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция обязала управляющую организацию привести в порядок переходные двери на 18 этажах 3 подъездов новостройки по Спасскому бульвару, 1 в мкрн Саввино.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, характер и масштабы нарушений в доме, который был введен в эксплуатацию в 2020 году, стали основанием для возбуждения в отношении УК административного дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Вместе с административным протоколом в адрес УК выписали штраф в 250 тыс. рублей. Основанием для проверки стало обращение жителей. Они отметили, что сломанные ручки, доводчики, замки, перекошенные полотна дверей в местах общего пользования в случае ЧС могут привести к неминуемым последствиям.

Проверка зафиксировала многочисленные нарушения в 3 из 5 подъездов дома. В ужасном состоянии находились двери в общей сложности 18 этажей. Это двери, ведущие в лифтовые холлы и на переходные балконы. Инспекторы зафиксировали поломки или отсутствие фурнитуры и замков, неплотный притвор.

На устранение неисправностей УК дали 3 недели, в течение которых она исполнила предписание. Но была наказана материально за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.

Федина отметила, что ситуация, когда УК спустя рукава относятся к содержанию новостроек, – весьма распространенное явление.

«Кажется, что новый дом обладает неограниченным ресурсом, но это – заблуждение, и оно чревато для управляющих компаний серьезными потерями. В том числе доброго имени и доверия собственников, которые, в конце концов, могут отказаться от услуг такой УК», – заключила Федина.