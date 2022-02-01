РИАМО - 1 фев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче США ответа на предложения по безопасности, ложны. Россия передала материалы по другой теме, сообщает Газета.ru



«Нет, возникла путаница. Там были другие соображения по другой тематике. Ответа России по главной теме не было. Ответ готовится, а тут просто произошла путаница, которая была устранена. Наш МИД уже это опроверг», — отметил Песков.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что Москва передала письменный ответ на ранее присланные из Вашингтона предложения по обеспечению безопасности в Европе. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее опроверг эти сведения.

Согласно проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности стороны обязуются ликвидировать имеющуются инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории и проявлять сдержанность в военном планировании. Кроме того, участники договора должны отказаться от действий, которые могут подвергнуть риску безопасность друг друга.

США и НАТО передали свои письменные ответы 26 января.