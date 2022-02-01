РИАМО - 1 фев. В августе в Раздорах в Одинцовском городском округе откроют путепровод. Это позволит убрать 2 светофора, и автомобилисты больше не будут стоять в пробках и будут экономить в дороге полчаса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения путепровода. Работы проводят за счет средств региона в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Каждая развязка, каждый переезд в Подмосковье очень важны, потому что это облегчает поездку на работу, в школу, в любое место. Здесь мы строим очередной путепровод, он должен быть готов до 1 сентября. Работы идут с опережением графика, я надеюсь, что строители нас не подведут. Следующим этапом будет строительство подземного перехода. Очень важно, чтобы и мамы с колясками, и велосипедисты, которые посещают находящийся здесь парк, все, кто ходит в школу, живет в поселке, имели безопасное сообщение», — сказал Воробьев.

2-полосный путепровод пройдет через трассу А-106 Рублево-Успенское шоссе и станет частью развязки. Общая протяженность — около 1,2 км, длина мостового сооружения – 82 м. Кроме того, будет реконструирована улица Утренняя, появится пешеходная зона с велодорожкой. Длина подземного пешеходного перехода составит 13 м. Его оборудуют пандусами и наклонными подъемными устройствами для инвалидов.

«Мы идем опережающими темпами месяца на три, заканчиваем последние опоры. Задача <…> — «поднять» центральный пролет. Рассчитываем, что максимальная пропускная способность на путепроводе будет 15 тысяч автомобилей в сутки, а скорость - 60 км/час. По проекту также - установка шумозащитных экранов, обустройство тротуаров и велодорожки. Пешеходный переход будем строить после запуска путепровода, планируем до конца года завершить основной объем работ. Кроме того, проведем здесь благоустройство территории», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Благодаря путепроводу будут перераспределены транспортные потоки, разгрузится улично-дорожная сеть в Раздорах.