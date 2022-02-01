РИАМО - 1 фев. Москва продолжает активно развивать транспортную сферу. В 2022 году будут завершены несколько ключевых проектов сфере ж/д сообщения, закуплены сотни новых транспортных средств, продолжится работа над удобными сервисами для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Наземный транспорт и метро

Главным событием в транспортной сфере столицы в 2022 году должно стать завершение строительства Большой кольцевой линии метрополитена. Это позволит полностью открыть ее для пассажиров уже в 2023 году.

Кроме того, планируется завершение строительства 3 новых и реконструкции 7 существующих ж/д станций. В частности, МЦД-1 (Тимирязевская, Окружная), МЦД-2 (Печатники, Марьина Роща), МЦД-4 (Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково, Минская).

В 2022 году в Москву поставят 336 вагонов метро, до 500 электробусов, от 50 до 100 трамваев и около 400 вагонов пригородных электричек. Также в текущем году планируется завершение строительства новейшего электробусного парка в Красной Пахре, который станет крупнейшим в Европе.

Интервалы движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково сократят с 60 до 30 минут. Будет закончено строительство новой ж/д линии в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево.

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Строительство объектов

В 2022 году планируется завершить реконструкцию эскалаторной галереи на Воробьевых горах – удобного прохода к МГУ им. Ломоносова от станции метро «Воробьевы горы», закрытого около 40 лет назад.

Начнут курсировать регулярные маршруты речного транспорта на Москве-реке: от Киевского вокзала через Сити в «Фили» и от ЗИЛа до Печатников.

Благодаря завершению реконструкции Южного речного вокзала, он сможет принимать 130 круизных судов и обслуживать свыше 10 тыс. пассажиров в сезон.

В Москве также обустроят 13 новых парковок на 2,3 тыс. машино-мест.

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Сервисы

В 2022 году ожидается запуск системы видеоаналитики на МКАД – 1,3 тыс. камер, 100% покрытие магистрали с целью обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения времени реагирования на любые инциденты.

Также будет расширен сервис «По пути» в новой Москве. На улицах столицы появятся дополнительно свыше 1 тыс. новых электровелосипедов.

Одним из масштабный проектов в текущем году станет запуск FacePay на МЦК, для владельцев соцкарт, а также в пилотном режиме на НГПТ и МЦД. Также планируется запуск оплаты банковской картой на всех турникетах метро и запуск сервиса MAAS (мобильность по требованию).

Кроме этого, готовится к вводу в работу мобильное приложение «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге и ряде других регионов РФ.