РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Жители Подольска могут записаться в школу зооволонтеров центра реабилитации бездомных животных «Юна», занятия начнутся 6 февраля, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

Школа зооволонтеров «Академия «Юна» стартует 6 февраля в 11:30. Обучение будет полезным и интересным как для тех, кто только знакомится с добровольческой деятельностью, так и для опытных волонтеров.

Школа делится на 3 направления. На базовом на первых 2 занятиях все познакомятся, поговорят о зооволонтерстве и волонтерстве в целом, поделятся друг с другом опытом. Профильные занятия начнутся с середины марта, на них расскажут о психологии животных и как правильно за ними ухаживать. Творческое занятие будет полезно тем, кто хочет помогать в организации мероприятий, а также тем, кто увлекается фото- и видеосъемкой и хочет помогать центру.

Чтобы записаться на первое занятие, необходимо написать в мессенджер WhatsApp менеджеру по работе с волонтерами Ирине на номер: 8(981)782-66-27. Она ответит на все вопросы.