РИАМО - 1 фев. Москва является самым безопасным российским регионом с точки зрения дорожного движения. По сравнению с 2010 годом число ДТП в городе снизилось на 29%, а число погибших в авариях упало на 54%. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На сегодняшний день на улицах столицы размещено 3,2 тыс. камер фото- и видеофиксации нарушений. При этом в минувшем году число камер увеличилось на 798 штук.

Для удобства столичных автомобилистов сегодня 30% уведомлений по штрафам отправляются в электронном виде без использования услуг почты.

В результате ряда введенных ограничений число грузовых автомобилей на городских дорогах снизилось на 40%, при этом никаких проблем с доставкой грузов не возникало.

За 2021 год Госавтоинспекция Москвы выявила более 32,5 млн нарушений ПДД. При этом по линии автоматической фотовидеофиксации объемы правоприменения составили 30,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.