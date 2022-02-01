РИАМО - 1 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала прекращение реализации 3 инвестпроектов по строительству и реконструкции административных зданий в Центральном, Восточном и Зеленоградском округах, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В частности, отменен проект реконструкции флигеля под административное здание на Большой Ордынке. Также власти отказались от строительства нового здания в Зеленограде и проекта реконструкции административного здания с пристройкой и надстройкой на Открытом шоссе.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, инвесторы не приступили к освоению участков и не получили разрешения на строительство.