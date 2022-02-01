РИАМО - 1 фев. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности, принятые в московском общественном транспорте, признаны ВОЗ и Международным союзом общественного транспорта одними из самых эффективных в мире. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Из-за ситуации с коронавирусом в столичном транспорте введены усиленные меры дезинфекции и уборки.

Дезинфекция контактных поверхностей всей пассажирской инфраструктуры проводится не менее 10 раз в день — каждые 2 часа. Особое внимание уделяется поручням эскалаторов, ручкам дверей и кассовым зонам.

Кроме того, 100% подвижного состава обрабатывают до 2 раз в день. В вагонах поездов метрополитена проводят влажную уборку с применением спецрастворов, а также аэрозольную дезинфекцию с антисептиком. В депо специалисты проводят кварцевание вагонов.

Пассажиры столичной подземки могут бесплатно пользоваться автоматическими санитайзерами. В столичном транспорте сейчас размещена крупнейшая сеть санитайзеров в мире: порядка 3 тыс. аппаратов. На текущий момент Москва является лидером по частоте дезинфекции подвижного состава и инфраструктуры метро.

В Москве за прошедшие сутки подтверждено 21 533 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 378 884 случая Covid-19.

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