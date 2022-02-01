РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. Со вторника в Щелкове попасть на прием к дежурному врачу вечером можно по предварительной записи, сообщается на сайте администрации городского округа.

На данный момент пациенты с симптомами ОРВИ могут самостоятельно обратиться в поликлинику. Во вторник открылась запись к дежурному врачу на прием с 16:00 до 20:00.

Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8:00 до 12:00. Запись на прием к специалистам позволит спланировать свой визит заранее.

Запись будет доступна через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122.