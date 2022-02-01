РИАМО - 1 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник утвердил план развития транспортной инфраструктуры на текущий год. Он поручил обеспечить безусловное выполнение намеченных планов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Как рассказал на заседании заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, главной тенденцией 2021 года стало постепенное восстановление пассажиропотока в городском транспорте после пандемийного 2020 года. Также в прошлом году произошло развитие транспортной инфраструктуры и пассажирских сервисов.

Метро, МЦК, МЦД

Так, в конце прошлого года пассажиропоток в столичной подземке вырос до 7,54 млн поездок в сутки (+42% к 2020 г.), в том числе на Московском центральном кольце – 0,55 млн (+37%). На Московских центральных диаметрах пассажиропоток составил 0,56 млн поездок (+17% к 2020 г.), на пригородном железнодорожном транспорте в целом – 1,73 млн поездок (+16%).

Важным событием прошлого года можно считать открытие 12 станций метро – участка Большой кольцевой линии от «Хорошевской» до «Каховской». Так, к концу года пассажиропоток на Большом кольце составил 550 тыс. пассажиров в сутки. Таким образом, он сравнялся с числом пассажиров на МЦК.

Обновление подвижного состава метро и ЖД

Идет обновление подвижного состава Мосметро. За 12 лет было куплено более 3,8 тыс. новых вагонов, что составляет 70%. В прошлом году в подземке закурсировали 337 современных вагонов «Москва».

Также идет обновление поездов пригородного ж/д сообщения. За 12 лет парк обновлен на 65%: было куплено более 3,5 тыс. вагонов. А еще полностью обновился состав поездов МЦД.

Главные тенденции

В IV квартале прошлого года в будни пассажиропоток городского транспорта столицы достиг 13,4 млн поездок в сутки, это на 37% больше, чем за такой же период 2020 года.

Рост пассажиропотока в прошлом году наблюдался по сравнению с пандемийным 2020-м годом на всех видах городского транспорта: метро (+42%), наземный (+35%) и пригородный железнодорожный транспорт (+16%).

Так, в прошлом году на общественном транспорте совершалось 62% от общего числа поездок по городу, на личном автомобиле – 38%.

Главной задачей на этот год является восстановление востребованности общественного транспорта, а также создание новых привлекательных сервисов для пассажиров, обеспечение санитарной безопасности в транспорте.