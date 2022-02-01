РИАМО - 1 фев. Зарплата форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в футбольном клубе «Барселона», куда он переходит из «Арсенала» на правах свободного агента, составит 5 тыс. евро в неделю, что кратно меньше, чем зарплаты его будущих одноклубников и футболистов мировых клубов в принципе, сообщает Sports.ru.

По данным издания Mundo Deportivo, зарплата 32-летнего Обамеянга будет составлять 5 тыс. евро в неделю вплоть до 30 июня. Однако с нового сезона он будет получать больше.

Во время карьеры в «Арсенале» Обамеянг был самым оплачиваемым игроком в клубе, его недельная зарплата доходила до 250 тыс. фунтов. В декабре 2021 года между Обамеянгом и главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой произошел конфликт.

После одного из матчей Обамеянг попросил разрешения на поездку во Францию, футболист собирался навестить свою больную маму и перевезти ее в Англию. Ранее его уже отпускали к матери из-за серьезной болезни. Обамеянг получил одобрение с условием, что он вернется ночью того же дня, чтобы посетить тренировку.

Футболист не смог выполнить условие и приехал в Англию рано утром. Несмотря на то, что Обамеянг все же успел посетить тренировку, руководство клуба решило, что он грубо нарушил договоренность.

Кроме того, после поездки Обамеянг должен был уйти на самоизоляцию до получения результата ПЦР-теста, но не выполнил условия, посчитав, что выполненного во Франции теста будет достаточно для возобновления тренировок. В результате инцидента спортсмена лишили капитанской повязки и отстранили от участия в нескольких матчах.