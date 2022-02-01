РИАМО - 1 фев. Во вторник на Троекуровском кладбище в столице состоялись похороны известного советского и российского актера Леонида Куравлева, передает корреспондент РИАМО.

После гражданской панихиды в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко гроб с телом доставили на Троекуровское кладбище.

На церемонии погребения присутствовали десятки людей, в том числе родственники актера. Пришедшие проститься поклонники возложили букеты гвоздик. За порядком следили полиция и сотрудники охраны. Могилу украсили венками, возложили букеты красных и белых роз.

Леонида Куравлева похоронили на шестом участке Троекуровского кладбища в одном ряду с заслуженным артистом России Владимиром Ухиным, актерами Игорем Квашой, Мариной Голуб и Андреем Паниным.

Куравлева похоронили рядом с женой Ниной. Неподалеку расположен памятник актеру Владиславу Галкину.

85-летний Куравлев скончался в хосписе 30 января. Туда его привезли из больницы в Коммунарке, куда он ранее попал с пневмонией.

Актер сыграл свыше 200 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди самых известных — «Афоня», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину» и другие.

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