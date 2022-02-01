РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Юные спортсмены ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска стали победителями турнира «Красно-черный кубок», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир проходил 30 января в городе Электростали. Юные спортсмены ФСК «Заречье» повторили прошлогодний успех. Команда стала победителем турнира «Красно-черный кубок» ФК «Витязь» в дивизионе 2014. Лучшим игроком команды стал Ярослав Ткаченко.

Юных спортсменов и их наставников поздравили с победой и пожелали дальнейших успехов.